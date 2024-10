Brandserie bricht nicht ab: Schon wieder brennt ein Kleinwagen im Harz!

Halberstadt - Ein Feuerteufel treibt sein Unwesen! In der Nacht auf Montag brannte im Landkreis Harz erneut ein Kleinwagen. Die Brandserie dauert an.

In Halberstadt brannte in der Nacht ein Kleinwagen. © Polizeirevier Harz

Gegen 23.40 Uhr wurde eine Augenzeugin aufgrund einer ausgelösten Alarmanlage darauf aufmerksam gemacht, dass in der Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) ein Auto in Flammen stand.

Prompt rückte die Feuerwehr an, um den Brand, der im Vorderraum des Kleinwagens ausgebrochen war, zu löschen.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, konnte das Feuer schnell bekämpft werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand lediglich ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Eine Brandursache konnte derzeit noch nicht bestimmt werden, hieß es. Die Ermittlungen laufen.