30.01.2024 15:43 BMW in Vollbrand: Feuer absichtlich gelegt?

In Wernigerode geriet in der Nacht auf Dienstag ein BMW in Vollbrand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - In der Nacht auf Dienstag kam es in Wernigerode (Landkreis Harz) zum Brand eines BMW. Die Polizei schließt eine mögliche Brandstiftung nicht aus. Neben dem BMW wurden zwei weitere Fahrzeuge durch die starke Hitze beschädigt. © Polizeirevier Harz Etwa gegen 0.30 Uhr erreichte die Beamten des Polizeireviers Harz die Meldung über ein brennendes Fahrzeug in der Kohlgartenstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort stand der BMW bereits in Vollbrand. Zudem wurden zwei weitere Autos aufgrund der starken Hitzeentwicklung beschädigt. Feuerwehreinsätze Nach Riesen-Feuer im Harz: Brandursache steht fest! Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, konnte ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro ausgemacht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Brandstiftung als Ursache auszugehen. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der 03941/674-293 entgegen.

Titelfoto: Polizeirevier Harz