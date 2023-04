30.04.2023 12:00 Brandstiftung auf Gelände von Agrarbetrieb: Täter zünden 400 Strohballen an

In Walschleben im Landkreis Sömmerda sind in der Nacht zu Sonntag rund 400 Strohballen in Brand geraten.

Von Christian Rüdiger

Walschleben - In Walschleben im Landkreis Sömmerda sind in der Nacht zu Sonntag rund 400 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag wegen eines Brandes in Walschleben ausrücken. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa Wie die Polizei erklärte, hatten Unbekannte die Heuballen gegen 0.45 Uhr auf dem Gelände eines Agrarbetriebes angezündet. Die alarmierte Feuerwehr ließ die Ballen in der Folge kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand, dafür entstand aber ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

