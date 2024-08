30.08.2024 18:22 Brandstiftung in Hettstedt: Mehrere Wohnungen brennen lichterloh!

In Hettstedt sind mehrere Wohnungen in einem Haus in Brand geraten. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Hettstedt - Am Donnerstagabend gerieten mehrere Einheiten eines Wohnhauses in Hettstedt (Mansfeld-Südharz) in Brand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. In den Wohnungen soll Mobiliar gebrannt haben. (Symbolbild) © dpa/Monika Skolimowska Nach Angaben des Polizeireviers wurden die Rettungskräfte am späten Abend zum Einsatz in einem leerstehenden Wohnhaus in der Novalisstraße gerufen. Hier hatten drei Wohnungen über zwei Etagen Feuer gefangen. Kameraden der Feuerwehren aus Hettstedt, Burgörner, Großörner und Walbeck waren im Löscheinsatz. Ersten Ermittlungen zufolge sollen mehrere Möbelstücke in den Wohneinheiten gebrannt haben. Feuerwehreinsätze Brandserie im Harz findet kein Ende: Feuerteufel schlagen wieder zu! Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Derzeit ist nicht klar, wie es zu dem Brand gekommen ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung und sicherte am Tatort Spuren.

Titelfoto: dpa/Monika Skolimowska