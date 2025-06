10.06.2025 08:36 884 Brandstiftung in Schönwalde? 14 Transporter von Amazon und Co. abgefackelt

In der Nacht zu Dienstag ist in Schönwalde-Glien, nordwestlich von Berlin, ein Großbrand ausgebrochen, bei dem 14 Transporter in Flammen aufgegangen sind.

Von Thorsten Meiritz

Schönwalde-Glien (Havelland) - In der Nacht zu Dienstag ist in Schönwalde-Glien, nordwestlich von Berlin, ein Großbrand ausgebrochen. Alles in Kürze Großbrand in Schönwalde-Glien: 14 Transporter abgefackelt

Brand in Gewerbegebiet Erlenbruch, nordwestlich von Berlin

22 Transporter beschädigt, 14 davon ausbrannt

Transporter waren für Amazon und Deutsche Post im Einsatz

Polizei vermutet Brandstiftung mit politischer Motivation Mehr anzeigen Der Feuerschein und die Rauchwolke sind weithin sichtbar gewesen. © Julian Stähle Ein Anwohner hatte gegen 23.20 Uhr den Notruf gewählt und den Brand im Gewerbegebiet Erlenbruch gemeldet, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Demnach war bereits auf der Anfahrt eine riesige Rauchwolke weithin sichtbar, sodass umgehend Verstärkung angefordert wurde. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Gebäudebrand handelte. Vielmehr war ein Transporter in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Durch die engen Abstände griffen die Flammen dann schnell auf andere geparkte Fahrzeuge über. Feuerwehreinsätze Pfingst-Drama: 34-Jährige stirbt in Flammen-Inferno Insgesamt wurden durch das Feuer 22 Transporter beschädigt, wobei 14 davon ausbrannten und die übrigen durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zudem gingen auch ein Anhänger und ein Baustellen-WC in Flammen auf. Die Feuerwehrleute haben die Flammen zunächst mit Wasser gelöscht ... © Julian Stähle ... und anschließend mit Schaum jegliche Glutnester abgedeckt. © 7aktuell.de | P.Neumann Transporter sollen unter anderem für Amazon und Deutsche Post im Einsatz gewesen sein Bei dem Brand in dem Gewerbepark sind insgesamt 22 Fahrzeuge beschädigt worden. © Julian Stähle Die Löscharbeiten dauerten etwa eineinhalb Stunden an. Zunächst schlugen die Einsatzkräfte die Flammen mit Wasser nieder und setzten anschließend unter Atemschutz noch großflächig Schaum ein, um jegliche Glutnester zu ersticken. Die Freiwilligen Feuerwehren Schönwalde-Glien und Falkensee waren mit insgesamt 46 Kräften vor Ort. Enge Abstände zwischen den Transportern und der späte Zeitpunkt der Meldung hätten die Löscharbeiten erschwert, sodass das Ausbrennen der Fahrzeuge nicht verhindert werden konnte, erklärte der Feuerwehrsprecher. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 700.000 Euro ein und geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Unter anderem sollen die Transporter für die Deutsche Post und Amazon im Einsatz gewesen sein, weshalb eine politisch motivierte Straftat vorliegen könnte. Feuerwehreinsätze Zurück bleibt eine Ruine: 300.000 Euro Schaden nach Hausbrand Die Fahrzeuge des Lieferunternehmens werden immer wieder zum Ziel von Brandanschlägen. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Titelfoto: Julian Stähle