Bremen: Feuer zerstört Wohnung komplett - alle Bewohner gerettet

In einem Bremer Mehrfamilienhaus hat es in der Nacht auf Sonnabend gebrannt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der erste Notruf war um 4.14 Uhr in der Rettungsleitstelle der Bremer Feuerwehr eingegangen. Abgesetzt wurde dieser von dem Bewohner der Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Seeberger Straße, der, aufgrund der starken Verqualmung des Treppenhauses, das Gebäude nicht mehr gefahrlos verlassen konnte. Das gab die Polizei Bremen in einer Pressemitteilung bekannt.

Während ein Bediensteter bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den Kontakt zum eingeschlossenen Bewohner aufrecht hielt, ihn beruhigte und Verhaltensanweisungen gab, machten sich am insgesamt 35 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen von drei Rettungswachen auf den Weg zum Gebäude.

Fünf Bewohner hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten können, drei weitere Personen des zweigeschossigen Gebäudes wurden von mehreren Atemschutztrupps mit Brandfluchthauben sicher durch die verqualmten Bereiche ins Freie geführt. Wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation wurden die Geretteten von den Rettungsdienstkräften weiter versorgt.

Auch der Bewohner der Dachgeschosswohnung konnte aus der in Gänze in Flammen stehenden Wohnung gerettet werden.