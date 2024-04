26.04.2024 13:45 Deckenstrahler brennt: Feuerwehreinsatz in Klinikum

Am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz gab es am Freitag einen Feuerwehreinsatz.

Von Victoria Winkel

Annaberg-Buchholz - Feuerwehreinsatz am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis). Die Feuerwehr musste am Freitag einen Brand im Erzgebirgsklinikum löschen. © Feuerwehr Buchholz Das Feuer war am Freitagmittag ausgebrochen. Nach Informationen vom Brandort war offenbar ein Deckenstrahler in Brand geraten. Man geht aktuell von einem technischen Defekt aus. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt. Die Feuerwehr nahm den Strahler vom Strom und belüftete die Räume. Feuerwehreinsätze Feuer in Wiesbadener Schulneubau: Polizei hat schwerwiegenden Verdacht! Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Verletzte gab es nicht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Annaberg, Buchholz, Frohnau, Geyersdorf und Cunersdorf.

Titelfoto: Feuerwehr Buchholz