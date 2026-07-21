Hochgiftiges Quecksilber bei Umzug gefunden: Rettungseinsatz im Kreis Esslingen

Reichenbach an der Fils - In einem Umzugswagen im Landkreis Esslingen wurde am Montag Quecksilber gefunden. Nun ermittelt die Polizei .

Einige Feuerwehrleute trugen am Montag spezielle Schutzkleidung. © Enrique Kaczor/dpa

Es solle geklärt werden, woher die giftige Flüssigkeit stamme, sagte ein Polizeisprecher. Der Fund hatte am Montag einen größeren Rettungseinsatz mitsamt Evakuierung in Reichenbach an der Fils ausgelöst.

Das Quecksilber sei bei einem Umzug einer Familie in einem Mietfahrzeug gefunden worden - auf einer Fläche von etwa zwei mal zwei Zentimetern.

Acht Menschen seien mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen und hätten die Dämpfe eingeatmet, sagte der Leiter des Rettungsdienstes, Steffen Schütze.

Woher die Flüssigkeit stammte, blieb zunächst unklar. Der Familie seien keine Umzugsgegenstände bekannt, in denen sich das Quecksilber befunden haben könnte, erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Jetzt ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.