Hochgiftiges Quecksilber bei Umzug gefunden: Rettungseinsatz im Kreis Esslingen

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Ein Quecksilber-Fund bei einem Umzug löste einen Rettungseinsatz aus. Woher die gefährliche Flüssigkeit stammt, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Von Corinna Schwanhold & Marcel Gnauck

Reichenbach an der Fils - In einem Umzugswagen im Landkreis Esslingen wurde am Montag Quecksilber gefunden. Nun ermittelt die Polizei.

Einige Feuerwehrleute trugen am Montag spezielle Schutzkleidung.
Einige Feuerwehrleute trugen am Montag spezielle Schutzkleidung.  © Enrique Kaczor/dpa

Es solle geklärt werden, woher die giftige Flüssigkeit stamme, sagte ein Polizeisprecher. Der Fund hatte am Montag einen größeren Rettungseinsatz mitsamt Evakuierung in Reichenbach an der Fils ausgelöst.

Das Quecksilber sei bei einem Umzug einer Familie in einem Mietfahrzeug gefunden worden - auf einer Fläche von etwa zwei mal zwei Zentimetern.

Acht Menschen seien mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen und hätten die Dämpfe eingeatmet, sagte der Leiter des Rettungsdienstes, Steffen Schütze.

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Woher die Flüssigkeit stammte, blieb zunächst unklar. Der Familie seien keine Umzugsgegenstände bekannt, in denen sich das Quecksilber befunden haben könnte, erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Jetzt ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.

Quecksilber kann zu schweren Gesundheitsschäden führen

Der Umzugswagen wurde umfangreich untersucht.
Der Umzugswagen wurde umfangreich untersucht.  © Enrique Kaczor/dpa

Die Betroffenen seien vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Verletzt wurde von ihnen niemand. Als weitere Vorsichtsmaßnahme wurden mehrere Wohneinheiten evakuiert. Die Bewohner konnten aber laut einem Sprecher dann wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Quecksilber ist hochgiftig und kann bei einer Belastung über längere Zeit zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Laut Schütze beginnen die Symptome bei Atemwegsbeschwerden und können bis zu einem Lungenödem führen. Dabei lagert sich Wasser in der Lunge ab.

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In der Vergangenheit wurde das Schwermetall zum Beispiel in Batterien, Thermometern oder Leuchtstoffröhren verwendet. Besonders gefährlich ist das Einatmen der unsichtbaren Dämpfe.

Titelfoto: Bildmontage: Enrique Kaczor/dpa

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