Chemikalie sorgt für mehrstündigen Feuerwehreinsatz

Bei der Identifizierung des Stoffes sind die Einsatzkräfte auf Chemikalienschutzanzüge angewiesen. © Feuerwehr Gronau

Im Abwasserwerk der Stadt Gronau in NRW trat gegen 18 Uhr eine zunächst unbekannte Flüssigkeit aus. Dabei handelte es sich um einen Stoff, der in hohen Konzentrationen heftig mit verschiedenen Metallen reagiert. So auch in diesem Fall.

Demnach sollte die austretende Chemikalie schnellstmöglich identifiziert und beseitigt werden.

Laut einer Mitteilung der Feuerwehr Gronau vom heutigen Donnerstag schützten sich die Helfer hierfür mit speziellen Anzügen.

Zur vollständigen Beseitigung wurde die Chemikalie stark verdünnt und mit Hilfe der rund 80 Einsatzkräfte ein weiterer Austritt der Flüssigkeit verhindert.