Dach steht in Flammen: Vater rettet Kinder aus brennendem Haus

Großeneder (Nordrhein-Westfalen) - In Nordrhein-Westfalen hat ein Mann seine beiden Kinder aus einem brennenden Haus gerettet.

Das Dach und das erste Obergeschoss eines Hauses in Großeneder standen in Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

In der Nacht zum Donnerstag wurden die Feuerwehren der Stadt Borgentreich kurz nach Mitternacht zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Wie die Leitstelle bekannt gab, sollten sich noch vier Personen in dem brennenden Gebäude befinden. Sofort eilten die Feuerwehrleute zu dem Haus in Großeneder.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, traten aus dem Dach des Wohnhauses Rauch und Flammen aus.

Glücklicherweise hielten sich keine Menschen mehr im Gebäude auf: Der Vater hatte seine beiden Töchter bereits über eine Leiter aus dem verqualmten Obergeschoss gerettet.

Aus diesem Grund konnte die Feuerwehr sofort zur Brandbekämpfung übergehen.

Als jedoch ein Trupp in das Wohnhaus eindrang, stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer im ersten Obergeschoss schon derart "intensiv" war, dass sogar Deckenteile herunterstürzten.