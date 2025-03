09.03.2025 16:52 Dachstuhl brennt in Eberswalde lichterloh: Feuerwehr im Großeinsatz

In Eberswalde (Landkreis Barnim) steht seit Sonntagnachmittag ein Dachstuhl in einem Wohnblock in Flammen.

Von Christoph Carsten

Eberswalde - In Eberswalde (Landkreis Barnim) steht seit Sonntagnachmittag ein Dachstuhl in einem Wohnblock in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Dominik Totaro Laut Informationen der Feuerwehr brach das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Eberswalder Straße aus. Mehrere Bewohner des Komplexes wurden demnach evakuiert und mussten ihre Wohnungen verlassen. Es seien mehrere Aufgänge betroffen, hieß es. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Feuerwehreinsätze Feuer zerstört Vereinsheim und Equipment: Einsturzgefahr Die Feuerwehr ist aktuell noch mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Hierzu hat die Brandenburger Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Dominik Totaro