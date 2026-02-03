Dachstuhl geht in Flammen auf: Feuerwehr rettet 17 Menschen aus brennendem Haus

Augsburg - Am späten Montagabend kam es gegen 23.15 Uhr zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Robert-Gerber-Straße. Meterhohe Flammen schlugen den Einsatzkräften entgegen.

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen von außen mit zwei Drehleitern. © 7aktuell.de | Christoph Bruder

Der Brand ereignete sich nur wenige Minuten von der Südwache der Berufsfeuerwehr entfernt.

Das Haus wurde sofort evakuiert und neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Göggingen alarmiert.

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen sowohl von außen mit zwei Drehleitern und Wenderohren als auch im Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit Druckluftschaum.

Ein Drucklüfter sorgte für rauchfreie Treppenhäuser. Die winterliche Kälte erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich. Rund 45 Kräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz.