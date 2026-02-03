 2.533

Dachstuhl geht in Flammen auf: Feuerwehr rettet 17 Menschen aus brennendem Haus

Am späten Montagabend kam es in Augsburg zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Robert-Gerber-Straße.

Von Paulina Sternsdorf

Augsburg - Am späten Montagabend kam es gegen 23.15 Uhr zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Robert-Gerber-Straße. Meterhohe Flammen schlugen den Einsatzkräften entgegen.

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen von außen mit zwei Drehleitern.  © 7aktuell.de | Christoph Bruder

Der Brand ereignete sich nur wenige Minuten von der Südwache der Berufsfeuerwehr entfernt.

Das Haus wurde sofort evakuiert und neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Göggingen alarmiert.

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen sowohl von außen mit zwei Drehleitern und Wenderohren als auch im Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit Druckluftschaum.

Ein Drucklüfter sorgte für rauchfreie Treppenhäuser. Die winterliche Kälte erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich. Rund 45 Kräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz.

Die Feuerwehr kümmerte sich um das Feuer.  © 7aktuell.de | Christoph Bruder
Keine Bewohner wurde durch das Feuer verletzt.
Keine Bewohner wurde durch das Feuer verletzt.  © 7aktuell.de | Christoph Bruder

Keine Verletzten bei Großbrand

Für die evakuierten Bewohner stellte die Feuerwehr einen Großraumrettungswagen zur Verfügung, in dem die 17 Personen betreut wurden.

Verletzte gab es keine. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und leitete eine Straßensperre ein. Der Kriminaldauerdienst begann noch in der Nacht mit ersten Ermittlungen vor Ort.

Laut Polizei entstand durch das Feuer ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Betroffen war ausschließlich der Dachstuhl, sodass die Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Titelfoto: 7aktuell.de | Christoph Bruder

