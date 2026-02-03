Dachstuhl geht in Flammen auf: Feuerwehr rettet 17 Menschen aus brennendem Haus
Augsburg - Am späten Montagabend kam es gegen 23.15 Uhr zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Robert-Gerber-Straße. Meterhohe Flammen schlugen den Einsatzkräften entgegen.
Der Brand ereignete sich nur wenige Minuten von der Südwache der Berufsfeuerwehr entfernt.
Das Haus wurde sofort evakuiert und neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Göggingen alarmiert.
Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen sowohl von außen mit zwei Drehleitern und Wenderohren als auch im Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit Druckluftschaum.
Ein Drucklüfter sorgte für rauchfreie Treppenhäuser. Die winterliche Kälte erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich. Rund 45 Kräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz.
Keine Verletzten bei Großbrand
Für die evakuierten Bewohner stellte die Feuerwehr einen Großraumrettungswagen zur Verfügung, in dem die 17 Personen betreut wurden.
Verletzte gab es keine. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und leitete eine Straßensperre ein. Der Kriminaldauerdienst begann noch in der Nacht mit ersten Ermittlungen vor Ort.
Laut Polizei entstand durch das Feuer ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Betroffen war ausschließlich der Dachstuhl, sodass die Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.
Titelfoto: 7aktuell.de | Christoph Bruder