Großbrand in ehemaliger Metallgießerei in Mittelsachsen: Warn-App schlägt Alarm

Kleinschirma - Am Montagabend warnt die NINA-Warn-App vor Brandgasen in der Region Mittelsachsen ! Grund dafür ist ein Großbrand in einer ehemaligen Metallgießerei.

Große Flammen steigen aus der ehemaligen Metallgießerei. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ging die Meldung des Brandes gegen 18.45 Uhr ein. In Kleinschirma war in einer ehemaligen Metallgießerei auf der Freiberger Straße, die zuletzt als Autowerkstatt genutzt wurde, aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte laut Polizeiangaben verhindert werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Verletzten.

Die Freiberger Straße ist derzeit voll gesperrt. Zwischenzeitlich musste auch die Bahnstrecke in der Nähe aufgrund der starken Rauchentwicklung gesperrt werden.

Weitere Informationen zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Zahlreiche Feuerwehren aus Freiberg und Umgebung sind im Einsatz. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern ist bisher unklar.