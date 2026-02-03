Rauchmelder wecken Nachbarn: 81-Jährige stirbt, Kind (7) verletzt

Weinheim - Ein schweres Brandunglück hat am frühen Dienstagmorgen die Weinheimer Altstadt erschüttert. Für eine Bewohnerin (†81) kam jede Hilfe zu spät.

An der Unglücksstelle wurde ein Sichtschutz aufgestellt. © Priebe/pr-video

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Postgasse gegen 4.20 Uhr ein Feuer aus. Die Anwohner wurden durch Brandgeruch, Feuerschein und das schrille Piepsen von Rauchwarnmeldern geweckt.

Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Qualm aus einer Erdgeschosswohnung. In den brennenden Räumen wurde eine leblose Person entdeckt.

Die Einsatzkräfte brachten die Seniorin umgehend ins Freie. Trotz aller Rettungsversuche konnte jedoch nur noch der Tod der 81-jährigen Bewohnerin festgestellt werden.

Ein siebenjähriges Kind, das sich in der Wohnung direkt über dem Brandherd befand, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Fünf weitere Nachbarn konnten sich glücklicherweise selbstständig und unverletzt ins Freie retten.

Sie sowie die Angehörigen wurden vor Ort von der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreut.