Rauchmelder wecken Nachbarn: 81-Jährige stirbt, Kind (7) verletzt
Weinheim - Ein schweres Brandunglück hat am frühen Dienstagmorgen die Weinheimer Altstadt erschüttert. Für eine Bewohnerin (†81) kam jede Hilfe zu spät.
Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Postgasse gegen 4.20 Uhr ein Feuer aus. Die Anwohner wurden durch Brandgeruch, Feuerschein und das schrille Piepsen von Rauchwarnmeldern geweckt.
Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Qualm aus einer Erdgeschosswohnung. In den brennenden Räumen wurde eine leblose Person entdeckt.
Die Einsatzkräfte brachten die Seniorin umgehend ins Freie. Trotz aller Rettungsversuche konnte jedoch nur noch der Tod der 81-jährigen Bewohnerin festgestellt werden.
Ein siebenjähriges Kind, das sich in der Wohnung direkt über dem Brandherd befand, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Fünf weitere Nachbarn konnten sich glücklicherweise selbstständig und unverletzt ins Freie retten.
Sie sowie die Angehörigen wurden vor Ort von der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreut.
Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache nach Feuer in Weinheim
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die engen Straßenverhältnisse in der Alten Postgasse die Anfahrt der Feuerwehrfahrzeuge erschwerten. Die Flammen konnten dennoch schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Ein Übergreifen auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Das Gebäude wurde mit Hochleistungslüftern vom giftigen Rauch befreit. Die Brandwohnung ist nun unbewohnbar und wurde versiegelt. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihr Zuhause zurückkehren.
Da die Ursache für das Feuer derzeit noch völlig unklar ist, hat die Kriminalpolizei Heidelberg die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Priebe/pr-video