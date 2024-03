22.03.2024 07:23 Dachstuhl in Flammen: Schaden im sechsstelligen Bereich

Am Donnerstagabend ist in Pforzheim ein Haus in Brand geraten und hat einen sechsstelligen Schaden verursacht.

Pforzheim - Am Donnerstagabend ist in Pforzheim ein Haus in Brand geraten und hat einen sechsstelligen Schaden verursacht. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das brennende Haus verlassen. © Markus Rott / EinsatzReport24 Gegen 19 Uhr ist das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einer Doppelhaushälfte in der Paracelsusstraße ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, liegt aber nach Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich. Auch umliegende Gebäude waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Für die Löscharbeiten musste die Paracelsusstraße vorübergehend gesperrt werden.

Titelfoto: Markus Rott / EinsatzReport24