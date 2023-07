12.07.2023 16:37 1.159 Dachstuhl von Einfamilienhaus brennt lichterloh: Feuerwehr im Großeinsatz

In Quickborn ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr war mit mehr als 150 Kräften im Einsatz.

Von Bastian Küsel

Quickborn - Großeinsatz für die Feuerwehr: In der Nacht zu Mittwoch hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Quickborn (Schleswig-Holstein) gebrannt. In Quickborn ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus gekommen. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg Wie die Beamten mitteilten, wurden sie gegen 2.53 Uhr über das Feuer in der Straße "Langenkamp" informiert - als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Umgehend begannen die Kräfte von innen und außen mit der Brandbekämpfung, mussten dafür auch Teile des Daches öffnen. Nach einiger Zeit konnte die Feuerwehr erste Löscherfolge verzeichnen, ehe durch den Innenangriff auch die letzten Glutnester abgelöscht werden konnten. Feuerwehreinsätze Mit Masken beladen: Lkw brennt auf der A36 komplett aus! Insgesamt waren mehr als 150 Kräfte vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Feuer niemand. Die Feuerwehr war mit mehr als 150 Kräften im Einsatz und schaffte es, den Brand zu löschen. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg