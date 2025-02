19.02.2025 14:34 4.332 Dachstuhl von Mehrfamilienhaus in Flammen! Zwei Verletzte

Am Mittwochvormittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Hermsdorf, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla. Zwei Personen wurden verletzt.

Von Karolin Wiltgrupp

Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) - Am Mittwochvormittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Hermsdorf, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla. Das Feuer brach am Mittwochvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Hermsdorf aus. © xcitepress Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, informierte ein Bürger gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr, da aus einem Mehrfamilienhaus an der Schlossstraße Rauch aufstieg. Gegen 11 Uhr stand das gesamte Dachgeschoss in Flammen. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Flammen aus den Fenstern schlugen. Feuerwehreinsätze 550.000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Feuer im Dachgeschoss Zwei Menschen kamen verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Das Dach sei mittlerweile eingestürzt, hieß es. © xcitepress Mittlerweile sei das Dach eingestürzt, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von TAG24 mit. Einsatzkräfte seien noch vor Ort, um die Löscharbeiten abzusichern. Die Ursache des Brands ist bis jetzt noch völlig unklar.

