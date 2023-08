22.08.2023 13:31 Dachstuhl-Brand verursacht sechsstelligen Sachschaden

Am Montagabend geriet ein Dachstuhl eines Resthofes mit angrenzendem Wohnhaus in der Sengwarder Straße in Schortens (Niedersachsen) in Flammen.

Von Nora Petig

Schortens - Am Montagabend geriet ein Dachstuhl eines Resthofes mit angrenzendem Wohnhaus in der Sengwarder Straße in Schortens (Niedersachsen) in Flammen. Flammen loderten am Einsatzort aus dem Dach des Gebäudes. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten beide Bewohner das Brandobjekt eigenständig und unverletzt verlassen. Der betroffene Dachstuhl, wie auch das erste Obergeschoss des angrenzenden Wohnhauses seien durch den Brand derart beschädigt worden, dass ein weiteres Bewohnen nicht möglich war, heißt es weiter.

Nach ersten Ermittlungen belaufe sich der Gesamtschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Feuerwehreinsätze Wohnwagen und Oldtimer gehen in Flammen auf: 300.000 Euro Schaden

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.



Titelfoto: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland