Millionenschaden: Aldi-Markt brennt vollständig aus!

Gifhorn - Am Dienstagmorgen ist ein Aldi-Supermarkt in Gifhorn ( Niedersachsen ) vollständig ausgebrannt. Es entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gifhorn

Schon beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 5.30 Uhr stand das Geschäft in Flammen. Nachdem die Kameraden mit den Löscharbeiten begonnen hatten, stürzte jedoch das Dach des Gebäudes ein und erschwerte somit den Einsatz.

Nach Angaben der Polizeiinspektion dauern die Löscharbeiten weiterhin an.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner in der Region gewarnt, ihre Fenster geschlossen zu halten. In zwei umliegenden Schulen fällt am Dienstag zudem vorerst der Unterricht aus.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und erste Ermittlungen aufgenommen. Ersten Einschätzungen zufolge soll ein Schaden von etwa zwei Millionen Euro entstanden sein.