Dachstuhlbrand: Mehrere Feuerwehren in Nordthüringen im Einsatz

Sollstedt - Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Montag in Sollstedt (Landkreis Nordhausen) gekommen.

Die Bewohner blieben unverletzt. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei mitteilte, stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Halle-Kasseler-Straße in der Nacht am Montag gegen 4.30 Uhr in Flammen.

Zwei Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen, sie blieben unverletzt, wie TAG24 im Gespräch mit der Polizei erfuhr.

Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf, hieß es.

Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei gegenwärtig noch nicht zu beziffern.