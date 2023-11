Dackel verschwindet in Erdloch und steckt fest: Besitzer alarmieren die Feuerwehr

Krefeld - Die Krefelder Feuerwehr hat in einem aufwendigen Einsatz, der mehrere Stunden andauerte, einen in Not geratenen Dackel aus einem Tiefbau befreit.

Die Kameraden konnten den Dackel wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreien. © Alex Forstreuter/dpa

Dieser Vierbeiner hatte sich in eine wahrlich missliche Lage befördert!

Wie ein Sprecher der Kameraden am Samstag mitteilte, waren die Besitzer des Hundes am Freitagabend am Bruchweg im Uferbereich des Elfrather Sees in Krefeld spazieren gegangen, als ihr Vierbeiner plötzlich in einem nur etwa 25 Zentimeter großen Eingangsloch eines Baus verschwand und daraufhin feststeckte.

Weil der Dackel nicht mehr von allein herauskam, alarmierten seine Besitzer die Feuerwehr, die samt einer Kanalkamera anrückte, um dem Tier zu helfen.



Mithilfe der Kamera konnte der Dackel zwar relativ schnell in einem Gang des Baus ausgemacht werden, jedoch waren dank des dichten Wurzelwerks alle Versuche der Einsatzkräfte, die Erde mit Schaufeln abzutragen und so an den Hund heranzukommen, vergeblich.