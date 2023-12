15.12.2023 08:57 Dichter Qualm dringt aus Wohnblock! Feuerwehr evakuiert Bewohner

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen mussten am Donnerstagabend zahlreiche Bewohner evakuiert werden.

Von Lara Westphal

Kaltenkirchen - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen mussten am Donnerstagabend zahlreiche Bewohner evakuiert werden. Dichter Qualm dringt aus dem Mehrfamilienhaus. © JOTO Nach ersten Informationen meldeten gegen viertel vor zehn Bewohner eines mehrstöckigen Wohnblocks am Kallieser Stieg starken Qualm.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss fest und evakuierten die Bewohner. Der Brandherd wurde allerdings im Keller ausgemacht. Der Rauch war unter anderem durch Lüftungsschächte in die Wohnungen gezogen war. Auch die umliegenden Straßen waren teils stark verqualmt. Drei Bewohner hatten die giftigen Gase eingeatmet und mussten von Sanitätern vor Ort behandelt werden. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr sollen die Bewohner nach langwierigen Belüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Welcher Schaden entstanden ist, war in der Nacht unklar. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etwa 100 Kräften im Einsatz.

Titelfoto: JOTO