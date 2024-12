Dicke Rauchschwaden! Abgefackeltes Ferienhaus löst Großeinsatz aus

Waldbrunn - Ein Ferienhaus in Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist bei einem Feuer zerstört worden.

Dichte Rauchschwaden schossen aus dem Feriendomizil im Neckar-Odenwald-Kreis. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Der Brand in einer Siedlung in Waldbrunn-Schollbrunn war am späten gestrigen Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ausgebrochen.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, fackelte das Ferienhaus trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett ab.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich glücklicherweise niemand in dem Haus.

Verletzte waren demzufolge keine zu beklagen. Dennoch: Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 100.000 Euro.