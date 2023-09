21.09.2023 18:54 Dicker Rauch ruft Feuerwehr auf den Plan: Doch der Grund ist kein gewöhnliches Feuer

In Genthin rückte die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand aus, der dicken Rauch in der Stadt verursachte. Am Brandort angekommen, schüttelten sie den Kopf.

Von Robert Lilge

Genthin - Eine zunächst unklare Rauchentwicklung sorgte in Genthin (Landkreis Jerichower Land) für einen Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr rückte mit drei Einsatzfahrzeugen zum Brand aus. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto Der dicke Rauch zog am Mittwochnachmittag über die Karower Straße. Mit insgesamt drei Einsatzfahrzeugen und zehn Kameraden rückte die Freiwillige Feuerwehr Genthin aus. Auch die Polizei eilte gleichzeitig zum Einsatzort. Feuerwehreinsätze Viel Rauch! Darum musste die Feuerwehr zu einem Supermarkt ausrücken Am vermeintlichen Brandort eingetroffen, stellte sich schnell heraus, dass es sich um kein unkontrolliertes Feuer handelte, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Sie entdeckten einen 38 Jahre alten Mann, der in seinem Garten unerlaubt Abfälle verbrannt hatte. Diese sorgten für die teilweise starke Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte löschten daraufhin den Brand. Gegen den 38-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Titelfoto: 123rf/federicofoto