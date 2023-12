17.12.2023 10:17 Drama in brennender Tierpension: Feuerwehr rettet acht Hunde, zwei weitere sterben

In Grobengereuth im Saale-Orla-Kreis ist am Freitagabend in einer Tierpension ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Grobengereuth - In Grobengereuth im Saale-Orla-Kreis ist am Freitagabend in einer Tierpension ein Feuer ausgebrochen. Zwei Tiere kamen ums Leben. Die Feuerwehr konnte insgesamt acht Hunde retten, zwei weitere kamen jedoch ums Leben. © NEWS5 / DESK Wie Nico Schwenke von der Feuerwehr Pößneck erklärte, waren die Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand alarmiert worden. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, stand die Küche in Vollbrand. Darüber hinaus hatte sich das Feuer bereits auf weitere Räumlichkeiten ausgedehnt. Die Feuerwehr konnte anschließend eine Person sowie acht Hunde aus dem brennenden Gebäude retten. Laut Schwenke wurden die Bewohner danach mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Während es für die Frau sowie acht Hunde glimpflich ausging, nahm der Einsatz für zwei Vierbeiner allerdings einen tragischen Ausgang. Sie verendeten bei dem Brand. Feuerwehreinsätze Großer Einsatz in Aue: Was ist hier los? Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich über mehrere Stunden. Das Wohnhaus, in dem die Tierpension untergebracht war, ist nicht mehr bewohnbar. Wie genau es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

