Dramatischer Einsatz auf dem Rhein: Frau geht vor Augen von Rettern unter
Bonn - Einsatzkräfte der Feuerwehr und DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) haben am Samstag in Bonn in letzter Minute eine Frau (54) aus dem Rhein gerettet.
Wie ein Sprecher der Kameraden berichtete, hatte die Leitstelle am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr Meldung über eine Person erhalten, die sich auf Höhe der Beethovenhalle im Rhein befinde und dringend Hilfe benötige.
Zu diesem Zeitpunkt übte zufälligerweise gerade die Wasserrettungskomponente der Feuerwache 2 mit den Kollegen der DLRG ganz in der Nähe des Einsatzortes und konnten somit blitzschnell eingreifen.
Noch vor Eintreffen der bereits entsandten Rettungskräfte eilten die Helfer zu der 54-Jährigen, die da gerade vor den Augen der Einsatzkräfte unterging und konnten sie in letzter Minute aus höchster Lebensgefahr retten.
Anschließend brachten die Kräfte die Verunglückte an Land, wo sie dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zu ihrem Gesundheitszustand lagen zunächst keine Informationen vor.
Auch wie die Frau in die bedrohliche Lage geraten war, blieb vorerst unklar.
Titelfoto: Feuerwehr Bonn