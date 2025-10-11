Dramatischer Einsatz auf dem Rhein: Frau geht vor Augen von Rettern unter

Bonn - Einsatzkräfte der Feuerwehr und DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) haben am Samstag in Bonn in letzter Minute eine Frau (54) aus dem Rhein gerettet.

Die Retter zogen die Verunglückte aus dem Rhein und brachten sie anschließend sicher an Land. © Feuerwehr Bonn

Wie ein Sprecher der Kameraden berichtete, hatte die Leitstelle am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr Meldung über eine Person erhalten, die sich auf Höhe der Beethovenhalle im Rhein befinde und dringend Hilfe benötige.

Zu diesem Zeitpunkt übte zufälligerweise gerade die Wasserrettungskomponente der Feuerwache 2 mit den Kollegen der DLRG ganz in der Nähe des Einsatzortes und konnten somit blitzschnell eingreifen.

Noch vor Eintreffen der bereits entsandten Rettungskräfte eilten die Helfer zu der 54-Jährigen, die da gerade vor den Augen der Einsatzkräfte unterging und konnten sie in letzter Minute aus höchster Lebensgefahr retten.