Wohnhaus brennt komplett nieder: Ehepaar rettet sich ins Freie
Von Kristina Remmert
Kronweiler - Ein Feuer in einem Wohnhaus in Kronweiler im Landkreis Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) hat einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.
Der Brand brach am Samstagabend im Dachstuhl eines Einfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte.
Laut einem Sprecher ist das Gebäude völlig niedergebrannt. Teile des Hauses wurden durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet waren und zur Sicherung der Löscharbeiten eingerissen werden mussten.
Die beiden Bewohner, ein Ehepaar, konnten sich selbst ins Freie retten, wie es weiter hieß.
Sie wurden wegen des Einatmens von Rauchgas vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, dort untersucht und wieder entlassen. Verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr war auch am Sonntag wegen Nachlöscharbeiten mehrfach im Einsatz. Die Hauptstraße in Kronweiler war während der Maßnahmen zeitweise voll gesperrt.
Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort
Rund 100 Einsatzkräfte aus den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder, drei Rettungswagen, das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk sowie der Energieversorger Westnetz waren beteiligt.
Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Zur Brandursache hat die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa