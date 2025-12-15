Mächtige Rauchwolke über Schwarzenberg: Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

Schwarzenberg - Großer Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Schwarzenberg ( Erzgebirge )!

Am Markt in Schwarzenberg brach am Montag ein heftiger Dachstuhlbrand aus. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort. © Nico Mutschmann

Gegen 8.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Markt gerufen. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen - dichter Rauch stieg in die Höhe!



Auch die Warn-App "NINA" schlug Alarm. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es.

Schnell rückten die Einsatzkräfte an - die Löscharbeiten begannen. "Laut bisherigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.