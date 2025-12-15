1.852
Mächtige Rauchwolke über Schwarzenberg: Feuerwehreinsatz im Erzgebirge
Schwarzenberg - Großer Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Schwarzenberg (Erzgebirge)!
Gegen 8.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Markt gerufen. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen - dichter Rauch stieg in die Höhe!
Auch die Warn-App "NINA" schlug Alarm. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es.
Schnell rückten die Einsatzkräfte an - die Löscharbeiten begannen. "Laut bisherigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.
Unklar ist allerdings noch, wie der verheerende Brand ausbrechen konnte. Ein Brandursachenermittler soll noch am Montag zum Einsatz kommen, heißt es.
Erstmeldung: 15. Dezember, 9.57 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.37 Uhr
Titelfoto: Nico Mutschmann