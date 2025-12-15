 1.852

Mächtige Rauchwolke über Schwarzenberg: Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

In Schwarzenberg (Erzgebirge) brach am Montagvormittag ein Dachstuhlbrand aus. Eine riesige Rauchwolke war über der Stadt zu sehen.

Von Julian Winkler

Schwarzenberg - Großer Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Schwarzenberg (Erzgebirge)!

Am Markt in Schwarzenberg brach am Montag ein heftiger Dachstuhlbrand aus. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort.  © Nico Mutschmann

Gegen 8.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Markt gerufen. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen - dichter Rauch stieg in die Höhe!

Auch die Warn-App "NINA" schlug Alarm. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es.

Schnell rückten die Einsatzkräfte an - die Löscharbeiten begannen. "Laut bisherigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Unklar ist allerdings noch, wie der verheerende Brand ausbrechen konnte. Ein Brandursachenermittler soll noch am Montag zum Einsatz kommen, heißt es.

Erstmeldung: 15. Dezember, 9.57 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.37 Uhr

