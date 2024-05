23.05.2024 16:12 Drei Bewohner bei Brandeinsatz in Mannheim evakuiert: Schusswaffe gefunden!

Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim. In einer Wohnung finden Einsatzkräfte eine Schusswaffe.

Von Johanna Baumann

Mannheim - Am Donnerstagvormittag kam es in Mannheim zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Der Feuerwehr gelang eine schnelle Löschung des Feuers. © Priebe/pr-video Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Weylstraße brach gegen 10.30 Uhr aus. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Feuer im Treppenhaus entzündet hatte. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Drei Bewohner wurden über eine Drehleiter evakuiert. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Feuerwehreinsätze Nach Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Festnahme vor Ort In einer Wohnung wurde eine ungeladene Schusswaffe gefunden. Etwas später gab die Polizei Entwarnung. Demnach soll es sich um eine Dekowaffe gehandelt haben. Die Feuerwehr übergab der Polizei eine Schusswaffe. © Priebe/pr-video Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Auch wie es zu dem Brand kommen konnte, wird ermittelt.

Titelfoto: Priebe/pr-video