06.09.2023 Drei Fahrzeuge abgefackelt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung!

In der Nacht auf Mittwoch standen auf einem Parkplatz in Zittau drei Fahrzeuge in Brand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Von Malte Kurtz

Zittau - In der Nacht auf Mittwoch fackelten drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz in Zittau ab. In der Nacht auf Mittwoch brannten in Zittau drei geparkte Fahrzeuge ab. © Blaulichtreport Zittau Gegen 2.20 Uhr standen an der Kantstraße ein geparkter Renault Menage, ein Nissan Micra sowie ein Skoda Fabia in Vollbrand, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen. Zunächst fing der Nissan Feuer, der zwischen den beiden weiteren Autos stand. Vom Kleinwagen aus schlugen die Flammen auf die angrenzenden Fahrzeuge über. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Feuerwehreinsätze Kleinkind verletzt sich bei Hausunfall: Rettungshubschrauber im Einsatz Mithilfe von Löschschaum konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Gegen 7 Uhr morgens wurde die letzte ausgebrannte Karosse abtransportiert. Mit einem Kran wurden die beschädigten Autos abtransportiert. © Blaulichtreport Zittau Infolge des Feuers entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

