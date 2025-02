Drei Scheunen brennen! 100.000 Euro Schaden, Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Graitschen bei Bürgel - Im Saale-Holzland-Kreis brannte am Montagmorgen eine Scheune. Der Schaden ist enorm.

Das Feuer richtete einen Schaden im sechsstelligen Bereich an. © Screenshot/Facebook/FF Dornburg-Camburg Wache 1

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, war gegen 9 Uhr eine Scheune aus bislang noch unbekannten Gründen im Bereich der Hauptstraße in Graitschen bei Bürgel in Brand geraten.

Die Feuerwehr, die mit rund 70 Einsatzkräften mehrere Stunden gegen die Flammen kämpfte, versuchte zunächst, den Brand unter Kontrolle zu bringen, damit umliegenden Wohnhäuser von dem Feuer verschont blieben.

Dies gelang den Feuerwehrleuten zwar, allerdings griffen die Flammen auf zwei weitere angrenzende Scheunen über. Eine Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört, eine weitere musste wegen Einsturzgefahr abgerissen werden. Auch die dritte Scheune wurde in Mitleidenschaft gezogen. An ihr entstand Sachschaden.