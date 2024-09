16.09.2024 18:36 Drei Verletzte nach Ammoniak-Austritt an Schule

Nach dem Ammoniak-Austritt an einer Schule in Heilbronn kann am Dienstag wieder Unterricht stattfinden. Drei Bauarbeiter wurden verletzt.

Heilbronn - Nach dem Ammoniak-Austritt an einer Schule in Heilbronn hat eine Spezialfirma die betroffene Kühlanlage entleert. Ammoniak ist ein stechend riechendes Gas, das die Atemwege reizen kann, weshalb sich die Feuerwehrleute entsprechend schützen. © Feuerwehr Heilbronn Die Feuerwehr hatte die Austrittsstelle an der Anlage zuvor zwar gefunden, aber nach eigenen Angaben nicht abdichten können. Der Unterricht am Dienstag könne stattfinden, teilte eine Sprecherin der Schule mit. Nach einem Notruf wegen eines merkwürdigen Geruches war die Schule am Morgen geräumt worden. Betroffen waren laut Polizei rund 350 Schüler und Lehrer. Drei Bauarbeiter wurden durch das Ammoniak verletzt. Um zwei kümmerten sich Rettungskräfte vor Ort, einer kam ins Krankenhaus. Ammoniak ist ein stechend riechendes Gas, das die Atemwege reizen kann.

