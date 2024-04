Dreiste Brandstifter: Gut ein Dutzend Hexenhaufen in Sachsen frühzeitig angezündet

In einem Waldstück zündeten Unbekannte Äste und Blätter an - um von der anderen geplanten Tat abzulenken? © Blaulichtreport Zittau

Die Feuerwehr in Großhennersdorf (Landkreis Görlitz) hatte es mit besonders dreisten Unruhestiftern zu tun. Nachdem in der Nacht zu Dienstag bereits gegen 22.45 Uhr bei Bernstadt ein Hexenfeuer brannte, heulten die Sirenen kurz vor 2 Uhr morgens erneut. Das bestätigte die Polizei Görlitz am Morgen.

Dieses Mal war es ein in Brand geratener Hexenhaufen in einem Waldgebiet "Am Endeberg" zwischen Großhennersdorf und Bernstadt. Doch was dann folgte, könnte dreist so durchgeplant worden sein: Während sie die Flammen löschten, wurde der nächste Hexenhaufen beim Kulturhaus Großhennersdorf, kurz "Kulti", angezündet.

Der Haufen an der der Bernstädter Straße loderte bei Ankunft der Rettungskräfte bereits lichterloh, stark angetrieben durch Wind.

Vergeblich versuchten die Kameraden, den Haufen, der für Dienstagabend aufgebaut worden war, zu retten. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Kameraden beschäftigt. Um die Reste abzulöschen, musst der Haufen mithilfe eines Teleskopladers auseinandergezogen werden.

Der Verdacht liegt nahe, dass der Brand im Wald gelegt wurde, um die Einsatzkräfte dort zu binden, damit das Hexenfeuer in Großhennersdorf abgebrannt werden kann.