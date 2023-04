Dritter Brand innerhalb eines Monats in gleicher Straße: Ist es Brandstiftung?

Grömitz - In der Nacht zu Donnerstag hat ein Carportbrand in Grömitz an der Ostsee einen hohen Sachschaden verursacht. Das Feuer griff auf drei Fahrzeuge über. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Bereits zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Wochen wurde die Feuerwehr in die Straße "Gärtnerstieg" in Grömitz gerufen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Brand ist bereits der dritte innerhalb der letzten vier Wochen in der Straße "Gärtnerstieg", wie die Polizeidirektion Lübeck in einer Pressemitteilung am Vormittag mitteilte.

Gegen 1 Uhr hatten sich die Notrufe, in denen der Brand gemeldet wurde, gemehrt, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Holzcarport auf einem Privatgrundstück bereits vollständig in Brand.

Die nicht zuletzt durch starken Wind angetriebenen Flammen griffen sowohl auf den unter dem Carport abgestellten Wohnwagen, als auch auf einen Mercedes und einen Pkw der Marke Mini über. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden außerdem Brandschäden an den Fenstern des Wohnhauses festgestellt, die durch die Hitzeentwicklung entstanden sind.

Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Bereits am 28. März 2023 hatte es auf dem Grundstück gebrannt. Ein Tatzusammenhang, so die Behörden, könne mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen werden.