Brandeinsatz in Seniorenheim: Feuerwehrmann und Bewohner verletzt

Bad Honnef - Zwei Männer haben bei einem Brand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Auch ein Feuerwehrmann wurde bei dem Brand verletzt. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Gemeldet worden sei der Brand im Keller des Gebäudes an der Hauptstraße am Mittwochabend, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei am Donnerstagmorgen.

Die mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien evakuiert worden.

Weil das Seniorenheim derzeit nicht mehr bewohnbar ist, wurden sie laut Polizei vorläufig in anderen Unterkünften untergebracht.

Bei den beiden Verletzten handele es sich um einen Bewohner der Einrichtung und einen Feuerwehrmann.