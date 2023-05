07.05.2023 19:56 534 Dunkle Rauchwolke über Harburg! Feuer in Lagerhalle ausgebrochen

Am Sonntagnachmittag ist ein Großbrand in einer Produktionshalle in Salzhausen (Landkreis Harburg) ausgebrochen.

Von Luisa Buck

Salzhausen - Am Sonntagnachmittag ist ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzhausen (Landkreis Harburg) ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke zog am Nachmittag über Salzhausen. © Christoph Seemann/Hamburg News Nach ersten Informationen soll es gegen 16.40 Uhr eine Explosion in dem Werk für Pelletpressen gegeben haben. Zahlreiche Anwohner meldeten einen lauten Knall. Danach stand das Gebäude in der Bahnhofsstraße voll in Flammen. Eine dunkle Rauchwolke zog über den Ort. Die Feuerwehr rückte mit rund 200 Einsatzkräften an. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. © Christoph Seemann/Hamburg News Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News