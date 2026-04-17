Dunkle Rauchwolke über Regensburg: Großbrand bei Schrotthandel

Regensburg - Ein Brand in einer Lagerhalle hat am Freitagabend in Regensburg zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Dichter Qualm über Regensburg: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Die Bevölkerung wurde gewarnt, das Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften an der Dieselstraße im Einsatz.

"Das ist ein Brand in einer größeren Lagerhalle, bei einem Rohstoffverwerter oder quasi Schrotthändler", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle.

"Diese Halle brennt innen drinnen in größerem Ausmaß, dadurch kommt es zu einer starken Rauchentwicklung."

Da schon Betriebsschluss gewesen sei, habe sich beim Ausbruch des Brandes niemand mehr in der Halle aufgehalten. Menschen seien dadurch nicht gefährdet gewesen, betonte der Sprecher.