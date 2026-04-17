Frittieren von Pommes löst Küchenbrand aus: 20 Menschen müssen Wohnungen verlassen
Laufenburg - Ein Mann hat am Donnerstagabend in Laufenburg (Kreis Waldshut) bei einer Küchenaktion einen Brand ausgelöst. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen.
Wie die Polizei mitteilte, rückte die Feuerwehr gegen 22.40 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus in der Zellerstraße an, weil der 30-Jährige zuvor Pommes in Öl frittiert hatte.
Der Mann hatte für kurze Zeit seine Küche verlassen, als er wieder zurückkam, brannte es bereits. Die Flammen breiteten sich glücklicherweise nicht weiter aus und konnten schnell von den Einsatzkräften bekämpft werden.
Dennoch mussten alle 20 Bewohner wegen der gewagten Aktion das Haus verlassen. Der Rettungsdienst checkte sie durch, woraufhin vier von ihnen vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht wurden.
Nach derzeitigem Stand wurde niemand ernsthaft verletzt.
Den Schaden schätzt die Polizei allerdings auf gut 10.000 Euro. Die Wohnung des 30-Jährigen ist nicht mehr bewohnbar. Auch die restlichen Bewohner des Hauses wurden vorübergehend anderweitig untergebracht.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa