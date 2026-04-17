Großeinsatz in der Nacht: Kampfschule in Elsterwerda geht in Flammen auf

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In der Nacht zum Freitag geriet in Elsterwerda ein Gebäude in Brand.

Von Isabel Klemt

Biehla (Brandenburg) - In der Nacht zum Freitag geriet in Elsterwerda ein Gebäude in Brand.

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.  © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilte, musste die Feuerwehr gegen 0.10 Uhr in die Lorenzstraße im Ortsteil Biehla ausrücken.

Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Kampfschule in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen.

Laut dem Sprecher hatte sich eine Person im Objekt befunden, konnte dieses jedoch selbstständig verlassen und blieb unverletzt.

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Mehrere Kameraden waren bis 7 Uhr im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Das Gebäude brannte vollständig aus.
Das Gebäude brannte vollständig aus.  © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Ein konkreter Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ist mit der Spurensicherung beschäftigt.

Titelfoto: Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

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