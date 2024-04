12.04.2024 09:46 542 Dunstabzugshaube fängt Feuer: Küche in Flammen, 10.000 Euro Schaden!

Am Donnerstag brach in der Küche eines Reihenhauses in Treuen (Vogtland) ein Brand aus.

Von Claudia Ziems

Treuen - In der Küche eines Reihenhauses in Treuen (Vogtland) brach am Donnerstag ein Brand aus. Die Feuerwehr musste nach Treuen in ein Reihenhaus ausrücken, dort brannte eine Dunstabzugshaube.(Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa Gegen 12 Uhr war eine 83-Jährige laut Polizei gerade dabei, sich ihr Essen zuzubereiten, als plötzlich die Dunstabzugshaube Feuer fing. Sofort eilten 26 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Treuen, Schreiersgrün und Lengenfeld mit sechs Fahrzeugen in die Bahnhofstraße. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

