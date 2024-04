18.04.2024 11:40 Bei Löscharbeiten: 15-Jähriger in Thüringen verletzt!

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochabend in Föritztal bei einem Garagenbrand leicht verletzt worden. Das ging am Donnerstag aus Polizeiangaben hervor.

Von Carsten Jentzsch

Föritztal - Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend bei einem Brand in Föritztal (Landkreis Sonneberg) leicht verletzt worden. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Zu einem Garagenbrand war es in der Sattelpaßstraße gekommen, wie aus Angaben der Polizei von Donnerstagmorgen hervorging. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts am Garagentor sei es zum Brandausbruch gekommen, hieß es. Durch erste Löscharbeiten eines 15-jährigen Jugendlichen erlitt dieser laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Rauchgas eingeatmet: Dreiköpfige Familie bei Feuer verletzt Neben Inneneinrichtung sei durch das Feuer auch ein in der Doppelgarage befindliches Moped sowie ein Auto beschädigt worden, hieß es weiter. Nach Angaben der Polizei entstand Schaden von rund 10.000 Euro.

