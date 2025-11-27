E-Auto steht plötzlich in Flammen: 100.000 Euro Schaden

Eine Autofahrt endet für einen Mann im Jerichower Land mit einem Schrecken. Flammen steigen plötzlich aus seinem Auto auf, doch er reagiert schnell.

Von Alexandra Kiel

Pietzpuhl - Ein E-Auto ist auf der B1 bei Pietzpuhl (Landkreis Jerichower Land) vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr war zwei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr war zwei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Verletzte wurde niemand.

Ein 62-Jähriger hatte den Angaben zufolge während der nächtlichen Fahrt aus Richtung Möser aufsteigenden Rauch wahrgenommen.

Dieser kam aus dem Motorraum des Wagens.

Der Fahrer rettete sich noch rechtzeitig ins Freie und alarmierte die Feuerwehr, wie es hieß.

Diese löschte das Auto knapp zwei Stunden ab, welches jedoch komplett zerstört wurde.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

