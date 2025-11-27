E-Auto steht plötzlich in Flammen: 100.000 Euro Schaden

Pietzpuhl - Ein E-Auto ist auf der B1 bei Pietzpuhl (Landkreis Jerichower Land) vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr war zwei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Verletzte wurde niemand.

Ein 62-Jähriger hatte den Angaben zufolge während der nächtlichen Fahrt aus Richtung Möser aufsteigenden Rauch wahrgenommen.

Dieser kam aus dem Motorraum des Wagens.