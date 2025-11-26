Brand-Drama in Roth: Katzen verenden in Flammen, Menschen verletzt

Roth - Bei einem Küchenbrand in einem Reihenhaus im mittelfränkischen Roth sind drei Katzen gestorben.

Drei Menschen kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. © vifogra / Goppelt

Drei Anwohner erlitten durch das Feuer in der Nacht auf Mittwoch leichte Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Ein Hund und eine weitere Katze wurden demnach gerettet. Ein 67-jähriger Bewohner alarmierte nachts gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr, weil es in der Küche in seinem Haus in der Paracelsusstraße brannte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen ihnen Flammen entgegen - im Erdgeschoss rauchte es stark.

Die Feuerwehr löschte den Brand.