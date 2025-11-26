In Flammen: 72-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Gera - In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Gera ist am frühen Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand geraten.

In Gera stand am Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Flammen. (Symbolfoto) © 123rf/yourapechkin

Die Flammen griffen zudem auf den Balkon der darüberliegenden Wohnung über und verursachten dort erhebliche Schäden, so die Polizei.

Die Feuerwehr rettete den 72-jährigen Bewohner aus der brennenden Wohnung. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert oder verließen das Gebäude selbstständig – sie blieben unverletzt.