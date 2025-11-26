In Flammen: 72-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Gera ist am frühen Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand geraten.

Von Marie Pohland

Gera - In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Gera ist am frühen Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand geraten.

In Gera stand am Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Flammen. (Symbolfoto)
In Gera stand am Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Flammen. (Symbolfoto)  © 123rf/yourapechkin

Die Flammen griffen zudem auf den Balkon der darüberliegenden Wohnung über und verursachten dort erhebliche Schäden, so die Polizei.

Die Feuerwehr rettete den 72-jährigen Bewohner aus der brennenden Wohnung. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert oder verließen das Gebäude selbstständig – sie blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: 123rf/yourapechkin

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: