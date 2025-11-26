In Flammen: 72-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt
Gera - In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Gera ist am frühen Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand geraten.
Die Flammen griffen zudem auf den Balkon der darüberliegenden Wohnung über und verursachten dort erhebliche Schäden, so die Polizei.
Die Feuerwehr rettete den 72-jährigen Bewohner aus der brennenden Wohnung. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Weitere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert oder verließen das Gebäude selbstständig – sie blieben unverletzt.
Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar, die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: 123rf/yourapechkin