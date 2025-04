E-Roller-Akkus explodiert: Wohnhaus in Flammen, 60.000 Euro Schaden

Limbach/Vogtl. - In Limbach ( Vogtland ) sind am Ostersonntag zwei E-Roller-Akkus explodiert. Danach musste die Feuerwehr anrücken, da die E-Roller im Vorraum eines Einfamilienhauses abgestellt waren.

"Die fünf Bewohner des Hauses wurden mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht und kommen voraussichtlich nach Entlassung in einer Notunterkunft unter", teilte die Polizei am Montag mit.

Die Feuerwehren löschten den Brand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.