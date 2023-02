14.02.2023 16:08 E-Scooter-Akku explodiert und löst Brand in Mehrfamilienhaus aus: Mehrere Verletzte

In Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) sind drei Menschen am Montagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden.

Von Laura Miemczyk

Grevenbroich - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Drei Menschen - darunter auch ein Feuerwehrmann - wurden verletzt. Das Fachwerkhaus wurde vollständig zerstört. Das Mehrfamilienhaus wurde bei dem Feuer komplett zerstört. © Feuerwehr Grevenbroich Ein Sprecher der Kameraden teilte mit, dass die Feuerwehr am Montagabend gegen 19.10 Uhr zu dem Fachwerkhaus in der Straße "In der Herrschaft" im Stadtteil Elsen alarmiert worden waren. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten sich die Flammen bereits vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss des Hauses ausgebreitet, während dichter Rauch emporstieg.

Sofort begannen die Kameraden mit den Löscharbeiten, während der Rettungsdienst sich um die Bewohner des Hauses kümmerte. Zwei Personen seien dabei mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Feuerwehreinsätze Rollstuhlfahrer stürzt in eiskalten Bach: Passant alarmiert sofort die Feuerwehr "Ein Feuerwehrmann zog sich während der Löscharbeiten leichte Verletzungen an der Hand zu", hieß es außerdem. Der Mann habe ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden müssen. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Brand während des Ladevorgangs eines E-Scooters ausgelöst wurde, nachdem der Akku des Fahrzeugs explodiert war. 15 Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden in einem Rettungsbus betreut, ehe sie bei Freunden und Verwandten unterkamen. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz Die Feuerwehr war mit rund 80 Kräften vor Ort. © Feuerwehr Grevenbroich Die Löscharbeiten gestalteten sich derweil schwierig. "Die oberen Etagen konnten die Einsatzkräfte nur über eine Drehleiter erreichen, da die Treppe im Inneren des Gebäudes nahezu vollständig durch das Feuer zerstört wurde", schilderte der Sprecher. Die Kameraden setzten während der Löschmaßnahmen eine Drohne ein, um Glutnester im Dach zu lokalisieren. Zudem wurde ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert. Im Verlauf des Einsatzes wurde der Strom im betroffenen Objekt und an mehreren Häusern in der näheren Umgebung zeitweise abgestellt. Das Fachwerkhaus wurde bei dem Brand komplett zerstört. Feuerwehreinsätze Auto gerät in Brand, Flammen greifen auf Carport und Wohnhaus über Die Feuerwehr war am Montagabend mit rund 80 Kräften und 25 Sanitätern des Rettungsdienstes im Einsatz. Auch 25 Polizisten waren vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei - auch zum Eigentümer des E-Scooters - dauern an, wie ein Sprecher der Beamten erklärte. Originalmeldung vom 14. Februar, 9.58 Uhr; zuletzt aktualisiert um 16.08 Uhr



