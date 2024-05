Kiosk brennt lichterloh: Flammen greifen auf Wohnhaus über, drei Menschen sterben

Düsseldorf - In der Nacht zu Donnerstag ist die Düsseldorfer Feuerwehr zu einem Kiosk ausgerückt, der in Vollbrand stand. Die Flammen griffen dabei auch auf ein Mehrfamilienhaus über - mit dramatischen Folgen: Drei Menschen kamen ums Leben, 16 weitere erlitten Verletzungen.

Die Feuerwehr setzte in der Nacht zu Donnerstag drei Drehleitern ein. © Patrick Schüller

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen berichtete, waren die Kameraden in der vergangenen Nacht gegen 2.25 Uhr in die Lichtstraße in den Düsseldorfer Stadtteil Flingern alarmiert worden.

Demnach hatten gleich mehrere Anrufer Alarm geschlagen, nachdem sie auf einen lichterloh brennenden Kiosk aufmerksam geworden waren. Nach Informationen der "Rheinischen Post" war es zuvor sogar zu einer Explosion gekommen!

Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, stand der Kiosk, der sich in einem Mehrfamilienhaus befand, bereits in Vollbrand. Die Flammen hätten zu diesem Zeitpunkt nicht nur ins erste Obergeschoss geschlagen, sondern auch schon die Eingangstür zu dem Wohnhaus erreicht.

"Zeitgleich machten sich mehrere Menschen auf den Balkonen des Wohnhauses bemerkbar", schilderte der Sprecher die dramatische Lage. Während die Kameraden drei Drehleitern zur Rettung der Bewohner in Position brachten, gingen mehrere Rettungstrupps zur Bekämpfung der Flammen in das Gebäude vor.