Einbruch in drei Gerätehäuser: Feuerwehr wird lebensrettende Ausrüstung gestohlen

Tegernheim - Bei gleich mehreren Einbrüchen in der Oberpfalz haben Unbekannte bei den Feuerwehren in Harting, Tegernheim und Thanhausen zugeschlagen und lebensrettende Geräte mitgehen lassen.

In Harting wurde in der Nacht auf Dienstag – ohne Beute – eingebrochen. In der Nacht auf Donnerstag wurde in den Feuerwehrhäusern in Tegernheim und Thanhausen zugeschlagen. © vifogra/Moller-Schuh

In Harting selbst zogen die Diebe ohne Beute wieder ab. In den anderen Standorten wurde Ausrüstung gestohlen, die beispielsweise bei schweren Autounfällen eingesetzt werden muss.

Unter anderem seien hydraulische Spreizer und Scheren im Wert von mehreren Zehntausend Euro verschwunden.

"Nach dem neuesten Angebot beläuft sich der Schaden vom hydraulischen Rettungssatz alleine auf 30.000 Euro circa. Plus den Schaden an der Eingangstür", so Christian Ederer, Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Hauzenstein.

"Ich denke, wir müssen uns (...) über verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern unterhalten."

Der Diebstahl – verübt am 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamts – kann künftig Grund dafür sein, dass in lebensgefährlichen Situationen die notwendige Hilfe zu spät griffbereit sein kann, so Ederer.