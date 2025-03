20.03.2025 09:02 Einfamilienhaus brennt: Rentnerin verletzt, mehrere Straßen gesperrt

Am frühen Donnerstagmorgen ist in Eisenach ein Einfamilienhaus in Brand geraten.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - Am frühen Donnerstagmorgen ist in Eisenach ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Das betroffene Einfamilienhaus befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. © Stadtverwaltung Eisenach Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 4.30 Uhr in einem Haus in der Ostendstraße, in der Nähe des Bahnhofs, ausgebrochen. Die einzige Bewohnerin - eine 71-Jährige - konnte das Gebäude selbstständig verlassen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach wurde die Rentnerin leicht verletzt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Nachbarhaus vorsorglich evakuiert. Wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr mussten die Weimarische Straße, der Bereich "Am Köpping" sowie der Kreisverkehr bei Wutha-Farnroda gesperrt werden. Der dortige Verkehr wurde über die "alte Stadtautobahn" umgeleitet. Zur Brandursache liegen laut Polizeiangaben bislang noch keine Informationen vor. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner im betroffenen Gebiet gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.



