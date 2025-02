Einfamilienhaus im Harz brennt lichterloh - der Schaden ist enorm

In Selke-Aue brannte am Abend ein Einfamilienhaus. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wedderstedt, Polizeirevier Harz

Gegen 18.40 Uhr brach der Brand in dem Haus einer 67 Jahre alten Bewohnerin in der Straße Am Rathaus in Selke-Aue (Sachsen-Anhalt) aus.

Im Dachstuhl hatten sich aus bislang unbekannter Ursache Glutnester gebildet, teilte das Polizeirevier Harz am Samstag mit.

Die Kameraden der Feuerwehr gingen bis in die späten Abendstunden gegen den Brand vor und konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen.

Allerdings wurde das Einfamilienhaus massiv beschädigt, sodass es derzeit unbewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.